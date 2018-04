Copa de 2014 já é a mais lucrativa da história

RIO - A Fifa pode até ter suas aflições em relação à organização da Copa, mas financeiramente não tem do que reclamar: o Mundial de 2014 vai ser o mais rico da história, com uma renda 100% superior à da Copa de 2006, na Alemanha. A entidade fechou ontem seu último acordo com patrocinadores, com uma rede varejista de artigos esportivos.

A previsão inicial da Fifa era que o Mundial do Brasil garantiria uma receita de US$ 3,8 bilhões. Mas, faltando um ano para a bola rolar, comenta-se que os ganhos já superaram os US$ 4,1 bilhões e consultorias estimam que o valor poderá atingir US$ 5 bilhões.

Se o cálculo mais conservador for confirmado, a Copa do próximo ano terá renda pelo menos US$ 800 milhões superior à do Mundial da África do Sul, em 2010. A edição de 2006 rendeu US$ 2,1 bilhões, a metade da receita que poderá ser aferida no Brasil.

Do total dos ganhos em 2014, US$ 2,2 bilhões virão de receitas de direitos de transmissão. O restante virá de acordos comerciais, como o assinado ontem. O valor do contrato c0m a Centauro, o sexto e último patrocinador brasileiro da Fifa na Copa, não foi revelado.

Em 2012, os relatórios financeiros da entidade apontaram que a receita com a Copa já havia superado a marca de US$ 1,1 bilhão, metade vinda da venda de direitos de tevê. A venda dos direitos de marketing contribuíram com US$ 370 milhões. A Fifa também investirá mais no Brasil do que na África do Sul. Segundo o orçamento, gastará com o evento no País US$ 1,38 bilhão, US$ 300 milhões a mais do que em 2010.

Bilionária e sem pagar impostos, a Fifa distribuirá um prêmio recorde às 32 seleções: US$ 454 milhões, o maior da história das Copas. Na Alemanha, em 2006, o prêmio total foi de US$ 261,4 milhões. O Mundial de 2002, vencido pelo Brasil, distribuiu apenas US$ 154 milhões. Em abril, o Estado revelou que o governo brasileiro estima ter aberto mão de R$ 1 bilhão em impostos por causa das isenções fiscais que concedeu para a realização da Copa.