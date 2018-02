Copa do Brasil-05: CBF divulga tabela A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta quarta-feira à noite o regulamento e parte da tabela da Copa do Brasil de 2005, competição que terá início em 2 de fevereiro e que terminará em 22 de junho. Participarão 64 clubes, 54 dos quais escolhidos de acordo com a classificação nos campeonatos estaduais de 2004 mais cinco através do ranking da CBF. Os restantes vão ser definidos após o encerramento do atual Campeonato Brasileiro. De São Paulo, estão certos na disputa Paulista e Corinthians, por enquanto. A presença do Guarani deve ser confirmada até o final do mês. Pelo regulamento da Copa do Brasil, quem participar da Copa Libertadores da América de 2005 não poderá disputar o torneio nacional. Desta forma, o Santo André, campeão da Copa do Brasil de 2004, estará fora. Assim como os quatro melhores do Brasileiro, que estarão credenciados para a Libertadores. Hoje, pela tabela do Brasileiro, Atlético-PR, Santos, São Paulo e São Caetano, não poderiam integrar a lista dos 64 da Copa do Brasil. O Palmeiras, ocupando a 5ª posição no Brasileiro, não foi relacionado para a competição porque pode chegar entre os quatro melhores. Se não conseguir vaga para a Libertadores, estará na Copa do Brasil. No dia 2 de fevereiro, o Corinthians estará em São Luís para enfrentar o Sampaio Corrêa-MA. E o Paulista enfrentará o Glória-RS, na cidade de Vacaria. Uma das vagas abertas pertence ao estado de Minas Gerais, que ainda não indicou seu quinto representante, o que deve ser feito ainda neste mês. Estão confirmados na Copa do Brasil 2005 os seguintes clubes: América-MG, Americano, Atlético-MG, Atlético Ibirama, Baraúnas, Bento Gonçalves, Botafogo, Brasiliense, Cacoalense, Chapadão, Caldense, Campinense, Catuense, Ceará, Cene, CFZ-DF, Cianorte, Confiança, Corinthians, Corinthians-AL, Coritiba, Coruripe, CRAC, Cruzeiro, Cuiabá, Estrela do Norte, Flamengo, Náutico, Figueirense, Fluminense, Fortaleza, Friburguense, Glória, Grêmio Coariense, Grêmio, Internacional, Londrina, Moto Clube, Palmas, Parnahyba, Paulista, Paysandu, Potiguar, Remo, Rio Branco-AC, Ríver, Sampaio Corrêa, Santa Cruz, São Raimundo-AM, São Raimundo-RR, Sergipe, Serra, Treze, Ulbra, União Rondonópolis, Vasco, Vila Nova, Vitória e Ypiranga.