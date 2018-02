Copa do Brasil 2008: tabela divulgada nesta quarta-feira

A CBF anunciou na tarde desta quarta-feira a tabela da edição 2008 da Copa do Brasil. E todos os times paulistas participantes - Corinthians, Palmeiras, Guarani, Portuguesa, São Caetano, Juventus e Bragantino - vão estrear fora de casa na primeira fase da competição, que começa no dia 13 de fevereiro. Os jogos de volta serão nos dias 27 de fevereiro e 5 de março. O Corinthians, que já elegeu a competição como prioridade para o primeiro semestre, já que é o único caminho que tem para a Copa Libertadores de 2009, pois disputará a Série B de 2008, enfrentará o Barras, do Piauí. No mesmo dia, jogam o São Caetano, contra um time do Maranhão a ser definido, a Lusa, contra a Ulbra Ji-Paraná, de Rondônia, e o Guarani, contra a Chapecoense, de Santa Catarina. Já o Palmeiras só estréia no torneio no dia 27 de fevereiro, contra o Cene, do Mato Grosso do Sul. No mesmo dia, estará em campo o Juventus, contra o Coruripe, de Alagoas, e o Bragantino, contra o Democrata, também nos jogos de ida. Os times paulistas que jogaram na semana anterior farão neste dia suas partidas de volta, se necessário, pois o regulamento é o mesmo deste ano: vitória por dois ou mais gols de diferença fora de casa elimina a segunda partida. A segunda fase está prevista para os dias 19 de março, 2 e 9 de abril. A terceira fase, para 16, 23 e 30 de abril, enquanto que a quarta fase será nos dias 7 e 14 de maio. As semifinais serão nos dias 21 e 28 de maio, enquanto que as finais estão marcadas para os dias 4 e 11 de junho. CARIOCAS Vice-campeão em 2006, o Vasco inicia sua caminhada rumo ao título inédito da Copa do Brasil diante do Itabaiana, do Sergipe, no dia 13 de fevereiro, mas sem horário definido. Já o Botafogo, vice em 1999, encara na primeira fase o Rio Branco do Acre, no dia 27 de fevereiro, com horário a ser definido pela CBF. Confira a primeira rodada: 13/02 15h30 - Linhares-ES x Juventude 15h30 - Ituiutaba-MG x Atlético-GO 19h45 - Fast Clube-AM x Santa Cruz-PE 20h30 - Tuna Luso-PA x Coritiba 20h30 - Ulbra Ji-P-RO x Portuguesa-SP 20h30 - Roma-PR x Volta Redonda-RJ 20h30 - Roraima-RR x Náutico-PE 20h30 - Chapecoense-SC x Guarani-SP 20h30 - Souza-PB x Vitória-BA 20h30 - Trem-AP x Paraná Clube-PR 20h30 - Baraúnas-RN x Criciúma-SC 20h30 - Águia Negra-MS x Paranavaí-PR 20h45 - Barras-PI x Corinthians 20h45 - Jaciara-MT x Grêmio-RS A definir - Itabaiana-SE x Vasco A definir - MA 2-MA x São Caetano-SP 27/02 15h30 - Madureira-RJ x ABC-RN 20h30 - Corinthians-AL x Atlético-PR 20h30 - Icasa-CE x Bahia-BA 20h30 - Nacional-PB x Internacional-RS 20h30 - Ulbra-RS x Brasiliense-DF 20h30 - Coruripe-AL x Juventus-SP 20h30 - CENE-MS x Palmeiras 20h30 - Jaguaré-ES x River-PI 20h30 - Central-PE x Remo-PA 20h30 - Guará-DF x Nacional-AM 20h30 - Palmas-To x Atlético-MG 20h30 - América-SE x Fortaleza-CE 20h30 - Cacerense-MT x Goiás-GO 20h30 - Imperatriz-MA x Sport-PE 20h30 - Democrata-MG x Bragantino-SP A definir - Rio Branco-AC x Botafogo-RJ