Copa do Brasil: as datas das semifinais Santo André e Vitória farão em casa as primeiras partidas pela semifinal da Copa do Brasil, quarta-feira. A ordem dos confrontos foi decidida nesta sexta-feira durante um sorteio realizado na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O Santo André vai receber o 15 de Novembro no Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul, pois o Bruno José Daniel não tem capacidade para 20 mil torcedores. O Vitória não poderá utilizar o Barradão, porque foi punido com um jogo de suspensão. A diretoria do clube baiano recorreu e o recurso será julgado segunda-feira. Se não puder jogar em Salvador, o Vitória poderá atuar em Aracaju (SE) ou Feira de Santana (BA). Os confrontos de volta foram marcados para o dia 9 de junho, quando o 15 de Novembro, de Campo Bom, receberá o time paulista e o Flamengo enfrentará o adversário baiano no Maracanã.