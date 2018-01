Copa do Brasil: Cianorte vence Cene Estreante na Copa do Brasil, o Cianorte venceu por 2 a 1 o Cene e agora só precisa empatar para passar para a fase seguinte do torneio. Djames foi o herói do time da casa, marcando o gol da vitória aos 47 minutos do segundo tempo. No outro jogo realizado nesta quarta-feira à tarde, 4 de Julho e Ceará empataram por 0 a 0, no Piauí. A partida de volta, em Fortaleza (CE), acontecerá dia 16. Quem vencer fica com a vaga na segunda fase.