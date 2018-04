Copa do Brasil classifica mais 9 à segunda fase; Sport cai e vai à Sul-Americana

Apesar de precisar da vitória para se classificar por ter empatado no Amapá por 1 a 1, o Santos entrou em campo com um time totalmente reserva, pois os titulares foram poupados para o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, neste domingo, contra o Audax. Mesmo assim, a equipe do técnico Dorival Júnior venceu o Santos-AP, por 3 a 0, e encara o Galvez-AC na segunda fase.

Pensando na final do Campeonato Carioca contra o Vasco, neste domingo, o técnico Ricardo Gomes poupou todos os titulares e viu o Botafogo sofrer para se classificar ao empatar com o Coruripe-AL por 1 a 1, no estádio Los Larios, em Duque de Caxias (RJ). O resultado foi o necessário, pois na ida os cariocas venceram por 1 a 0. Pouco mais de 250 torcedores viram o time avançar à segunda fase, onde vai ter pela frente o Juazeirense-BA.

Em uma partida emocionante até os minutos finais, o América-MG não poupou os titulares por causa da final do Campeonato Mineiro contra o Atlético e venceu o Red Bull Brasil por 3 a 2, no estádio Independência, em Belo Horizonte, e se classificou para a segunda fase, pois os times haviam empatado em Campinas. Agora, os mineiros vão ter pela frente o Bahia, que passou pelo Globo-RN.

De olho na Copa Sul-Americana, o Sport já havia avisado que jogaria a Copa do Brasil com jogadores do time sub-20 e a Aparecidense-GO não perdeu a oportunidade, se classificando com duas vitórias: 2 a 0, em Goiânia, e 2 a 1, nesta quinta-feira, no Recife. Na segunda fase, os goianos encaram o Atlético Goianiense. E os pernambucanos conseguiram a vaga na competição continental.

MAIS CLASSIFICADOS

Dois catarinenses entraram em campo, mas o único que se classificou foi o Avaí, que havia perdido na ida, em Cuiabá, por 1 a 0. Contou com dois gols do experiente William para vencer o Operário-MT, por 2 a 0, e agora enfrenta o Bragantino, que eliminou o Brasília-DF.

Após ter perdido por 2 a 1 em Ponta Grossa (PR), o Criciúma precisava de uma simples vitória no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC), mas ficou no empate por 1 a 1 e quem se classificou foi o Operário-PR. O adversário vai sair do duelo paraense entre Independente e Paysandu.

Mesmo tendo a final do Campeonato Cearense contra o Uniclinic no final de semana, o Fortaleza entrou em campo contra o Imperatriz-MA com força máxima, pois precisava vencer depois de ter empatado por 1 a 1 no Maranhão. E o time cearense fez o dever de casa ao bater os maranhenses por 2 a 0, na Arena Castelão, em Fortaleza. O adversário da próxima fase será o Flamengo.

Com um time misto, pois tem a final do Campeonato Gaúcho contra o Internacional neste final de semana, o Juventude fez o dever de casa ao vencer o Tocantinópolis-TO por 2 a 0, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), e se classificou depois de ter empatado por 1 a 1 na ida. O time gaúcho pega o Coritiba.

A Ponte Preta conheceu o seu adversário na segunda fase da competição. Será o Genus-RO, que, depois de ter vencido por 2 a 0 em casa, perdeu por 2 a 1 para o ASA, no estádio Coaracy da Matta Fonseca, em Arapiraca (AL), e se classificou por ter marcado um gol fora de casa. Tcharlles, aos 35 segundos do primeiro tempo, marcou o gol mais rápido dessa edição da Copa do Brasil.

RESULTADOS

IDA

Quarta-feira

Independente-PA 1 x 2 Paysandu-PA

VOLTA

Terça-feira

*Ceará-CE 1 x 1 Resende-RJ (ida 2 x 2)

*Portuguesa-SP 1 x 0 Parnayba (ida 1 x 2)

Quarta-feira

Goiás-GO 2 (7) x (8) 1 River-PI* (ida 1 x 2)

Rio Branco-AC 1 x 1 Galvez-AC* (ida 0 x 1)

Nacional-AM 1 x 1 Dom Bosco-MT* (ida 0 x 2)

Cuiabá-MT 1 (4) x (5) 0 Juazeirense-BA* (ida 0 x 1)

*Vasco-RJ 2 x 1 Remo-PA (ida 1 x 0)

*Vitória-BA 3 x 1 Náutico-RR (ida 3 x 2)

Quinta-feira

*Fortaleza-CE 2 x 0 Imperatriz-MA (ida 1 x 1)

Criciúma-SC 1 x 1 Operário-PR* (ida 1 x 2)

*América-MG 3 x 2 Red Bull Brasil-SP (ida 1 x 1)

Sport-PE 1 x 2 Aparecidense-GO* (ida 0 x 2)

*Avaí-SC 2 x 0 Operário-MT (ida 0 x 1)

*Santos-SP 3 x 0 Santos-AP (ida 1 x 1)

*Juventude-RS 2 x 0 Tocantinópolis-TO (ida 1 x 1)

ASA-AL 2 x 1 Genus-RO* (ida 0 x 2)

*Botafogo-RJ 1 x 1 Coruripe-AL (ida 1 x 0)

* Classificados à 2.ª fase