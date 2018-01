Copa do Brasil: decisão para Flamengo A Copa do Brasil tem sete jogos neste meio de semana, todos válidos pelas oitavas-de-final. Serão cinco jogos na quarta-feira e mais dois no quinta-feira, sendo que dois confrontos vão definir os primeiros classificados para as quartas-de-fina l. Dois clubes cariocas, Vasco da Gama e Flamengo, decidem seu futuro nesta noite. Os jogos decisivos acontecem nesta quarta-feira envolvendo clubes cariocas. Às 20h30, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, o Vasco da Gama recebe o Baraúnas-RN. No primeiro jogo, em Mossoró, houve empate de 2 a 2, o que dá a vantagem do empate por até 1 a 1 para o time carioca. Já o Baraúnas, que já eliminou América-MG e Vitória-BA na fase anterior, precisa de uma vitória por qualquer placar ou um empate acima de dois gols para avançar. Um pouco mais tarde, às 21h45, o Ceará recebe o Flamengo, em Fortaleza, em situação favorável. No jogo de ida, em Campo Grande-MS, o alvinegro cearense venceu por 2 a 0, derrubando o técnico Cuca. E, agora, continua na competição com uma derrota por até um gol de diferença ou por até dois, desde que marque pelo menos um gol. O Fluminense, campeão carioca, e Grêmio fazem o jogo de ida no Maracanã. Times gaúchos não são novidades nesta temporada para o time carioca, que na fase anterior eliminou o Esportivo-RS, depois de passar pelo Campinense-PB. Já o Grêmio conseguiu chegar na terceira fase com vitórias sobre o Bahia-BA e o Vila Nova-GO, adversários que terá que enfrentar na Série B do Campeonato Brasileiro. Em Belo Horizonte, o Cruzeiro tenta esquecer a inesperada derrota na final do Campeonato Mineiro para o Ipatinga, enfrentando o Santa Cruz. A Raposa, que já venceu quatro vezes na competição, passou por Sergipe-SE e pelo próprio Ipatinga para chegar até a terceira fase, terá que superar um adversário motivado. Sem perder há 18 jogos, o Santa Cruz conquistou o Campeonato Pernambucano deste ano. Nas fases anteriores, não teve dificuldades para bater Potiguar-RN e Guarani-SP. Na quinta-feira, às 16 horas, o Coritiba-PR recebe no Couto Pereira o surpreendente Treze-PB. No mesmo horário, no Beira Rio, em Porto Alegre, o Internacional recepcionará o Paulista de Jundiaí. Ao contrário do que aconteceu nas fases anteriores, diferença de dois ou mais gols a favor do time visitante não garante mais a vaga antecipada. Independente do placar, haverá o jogo de volta em todos os confrontos.