Copa do Brasil define 7 classificados às quartas-de-final A noite de quarta-feira será de gala para a Copa do Brasil. Sete jogos de volta da fase oitavas-de-final serão realizados, com ampla vantagem para os times mandantes. O único visitante que entra em campo em vantagem é o Atlético-GO que enfrenta o Atlético-PR, em Curitiba. A rodada será fechada quinta-feira com o jogo entre Corinthians e Náutico, no Pacaembu. Cruzeiro, Gama, Avaí e Coritiba perderam o primeiro jogo e só vencendo agora e, com saldo de gols, chegam às quartas-de-final. O Cruzeiro perdeu, por 1 a 0, para o Brasiliense no jogo de ida, em pleno Mineirão, e agora uma vitória sem sofrer gol leva o time celeste à próxima fase. O jogo será disputado, às 21h45, na Boca do Jacaré, em Taguatinga (DF), e um empate classifica o time da casa, campeão do Distrito Federal e invicto na temporada. O time mineiro, além de reabilitação, está de olho na final com o rival Atlético-MG. A situação mais complicada é a do Gama. O outro representante do Distrito Federal perdeu em casa,por 4 a 2, para o Figueirense e precisa vencer por três gols de diferença, às 20h30, em Florianópolis (SC). O Botafogo-RJ recebe o Coritiba, também às 20h30, no Rio de Janeiro, e precisa de um empate para avançar. Os paranaenses necessitam dois gols de vantagem ou uma vitória simples marcando dois gols ou mais. O último que precisa vencer longe de casa é o Avaí. O Atlético-MG foi à Florianópolis na semana passada e ganhou, por 2 a 0. Agora, na volta, às 21h45, o time mineiro pode perder por até um gol de diferença para seguir adiante na competição. O Sport recebe o Ipatinga e joga por um 0 a 0, já que empatou em Minas Gerais, por 1 a 1. O confronto será às 21h45, na Ilha do Retiro, no Recife. O duelo dos xarás, entre Atlético-GO e Atlético-PR, será realizado na Arena da Baixada, em Curitiba, e o dono da casa precisa vencer por 2 a 0, já que perdeu o primeiro jogo por 3 a 1, em Goiânia, e tem a vantagem do gol marcado fora de Casa. A cidade de Salvador estará tricolor nesta noite. É que o Bahia vai receber o Fluminense, às 21h45, na Fonte Nova, e precisa de um empate sem gols para chegar às quartas-de-final. A partida de ida acabou, por 1 a 1, no Maracanã. BAHIA x FLUMINENSE Bahia - Paulo Musse; Carlos Alberto (Marcone), Rogério, Hebert (Emerson) e Victor Boleta (Ávine); Humberto, Fausto, Rafael Bastos (Cris) e Danilo Rios; More e Saci. Técnico: Arthurzinho. Fluminense - Fernando Henrique; Rafael, Thiago Silva, Luiz Alberto e Júnior César (Ivan); Arouca (Thiago Neves), Fabinho, Romeu e David; Alex Dias e Rafael Moura. Técnico: Vinícius Eutrópio. Árbitro - Alício Pena Júnior (Fifa-MG). Horário - 21h45. Local - Estádio da Fonte Nova, em Salvador. BOTAFOGO x CORITIBA Botafogo - Júlio César; Joilson, Alex, Juninho e Luciano Almeida; Leandro Guerreiro, Túlio, Lúcio Flávio e Zé Roberto; Jorge Henrique e Dodô. Técnico: Cuca. Coritiba - Artur; Ozéia, Henrique e Douglão; China, Adriano, Túlio, Juninho (Marlos) e Pedro Ken; Henrique Dias e Hugo. Técnico: Guilherme Macuglia. Árbitro -. Horário - 20h30. Local - Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). ATLÉTICO-PR x ATLÉTICO-GO Atlético-PR - Guilherme; Jancarlos, Danilo, Marcão e Nei; Alan Bahia, Erandir, Evandro e Ferreira; Alex Mineiro e Ricardinho. Técnico: Oswaldo Alvarez. Atlético-GO - Márcio, Dida, Gílson, Jairo e Possato; Jair, Róbston, Wésley e Anaílson; Fábio Oliveira e Rômulo. Técnico: Artur Neto. Árbitro - Giulliano Bozzano (DF). Horário - 21h45. Local - Arena da Baixada, em Curitiba (PR). BRASILIENSE x CRUZEIRO Brasiliense - Guto, Patrick, Pedro Paulo, Padovani e Rodriguinho; Coquinho, Agenor, Carlos Alberto e Alan Dellon; Warley e Dimba. Técnico: Roberto Fernandes. Cruzeiro - Fábio; Gabriel, Luizão, Gladstone e Fábio Santos; Ricardinho, Léo Silva, Maicosuel e Geovanni; Araújo e Guilherme. Técnico: Paulo Autuori. Árbitro - Washington José Alves de Souza (AM). Horário - 21h45. Local - Estádio Boca do Jacaré, em Taguatinga (DF). ATLÉTICO-MG x FIGUEIRENSE Atlético-MG - Diego; Coelho, Lima, Marcos e Thiago Feltri; Rafael Miranda, Bilu, Germano (Éder Luís) e Marcinho; Danilinho e Vanderlei. Técnico: Levir Culpi. Figueirense - Wilson; Anderson Luiz, Chicão, Felipe Santana, Edson e André Santos; Diogo, Carlinhos, Ruy; Victor Simões e Ramon. Técnico:Mário Sérgio. Árbitro - Djalma José Beltrami Teixeira (SP). Horário - 20h30. Local - Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG).