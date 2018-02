Copa do Brasil define novos confrontos Além dos jogos envolvendo os principais clubes paulistas, cariocas e mineiros, a rodada desta quarta-feira da Copa do Brasil teve, ao todo, 11 jogos pelo país. O resultados mais expressivo foi a goleada do Treze-PB por 5 a 0 no Ulbra. A primeira fase termina nesta quinta-feira com dois jogos. Em Campinas, o Guarani recebe o Crac, de Catalão-GO, precisando apenas de uma vitória simples. No primeiro jogo, no interior goiano, houve empate sem gols. No Rio de Janeiro, o Flamengo também só precisa vencer o River-PI, depois de ter empatado em 1 a 1, no Piauí. Confira os resultados da rodada desta quinta-feira (entre parênteses o placar da partida de ida): Juventude-RS 1 x 1 Paulista-SP (0x1); Náutico-PE 3 x 0 Palmas-TO (1x0); Treze-PB 5 x 0 Ulbra-RS (0x3); Fluminense-RJ 3 x 1 Campinense-PB (0x1); Fortaleza-CE 3 x 1 Coruripe-AL (1x1); Atlético-MG 6 x 0 Estrela Do Norte-ES (4x3); Paysandu-PA 3 x 1 Cacoalense-RO (1x0); Caldense-MG 2 x 1 Friburguense-RJ (1x4); Americano-RJ 2 x 2 Ipatinga-MG (0x2); Vasco-RJ 2 x 0 União-MT (2x2); Vitória-BA 3 x 0 Confiança-SE (0x1). Os novos confrontos: São Caetano-SP x Treze-PB; Coritiba-PR x Náutico-PE; Fluminense-RS x Esportivo-RS; Vila Nova-GO ou Grêmio-RS x Bahia-BA (ainda não encerrado); Ituano-SP x Fortaleza-CE; Atlético-MG x Brasiliense-DF; Flamengo-RJ ou Ríver x Ypiranga-AP; Paysandu-PA x Ceará-CE; Botafogo-RJ x Paulista-SP; Internacional-RS x Friburguense-RS; Crac-GO ou Guarani-SP x Santa Cruz-PE; Cruzeiro-MG x Ipatinga-MG; Vasco da Gama-RJ x Moto Clube-MA; Vitória-BA x Baraúnas-RN; Corinthians-SP x Cianorte-PR; e Remo-PA x América-RJ ou Figueirense-SC (ainda não encerrado).