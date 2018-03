Copa do Brasil define último classificado O último classificado para a segunda fase da Copa do Brasil foi conhecido nesta quinta-feira à noite, em São Gonçalo, no Rio Grande do Norte, onde o time local venceu o Prudentópolis-PR por 2 a 1. Mas a vaga ficou com o time paranaense, que vencera o primeiro confronto por 4 a 0. Rodrigão marcou os dois gols do São Gonçalo, enquanto Tita fez o de honra do Prudentópolis. Seu próximo adversário será o Internacional-RS. O departamento técnico da CBF reservou três datas para a segunda fase: os dias 17 e 24 de março e 7 de abril.