Copa do Brasil: definidos mais cinco vagas e oito duelos da 3ª fase

SÃO PAULO - Mais cinco times garantiram, nesta quarta-feira, as suas vagas na terceira fase da Copa do Brasil. Santos, Botafogo e Cruzeiro confirmaram o favoritismo em casa eliminando, respectivamente, Joinville, CRB e Resende nos jogos de volta da segunda fase. Em Florianópolis, o Figueirense passou pelo Arapongas-PR, enquanto que a surpresa ficou para o Salgueiro-PE, que avançou ao empatar, por 1 a 1, com o Vitória, em Salvador. Agora já estão classificados 18 times e estão definidos oito confrontos.

Outros dois times serão conhecidos nesta quinta, quando vai terminar a segunda fase. A terceira fase será disputada somente após a Copa das Confederações, de 15 a 30 de junho, no Brasil. Os locais dos jogos serão confirmados através de sorteio. A partir de agora não haverá mais descarte do jogo de volta para o visitante que marcar dois gols ou mais. Este critério foi válido apenas para as duas primeiras fases.

Na Vila Belmiro, de ressaca pela perda do título paulista para o Corinthians, o Santos não forçou a barra e empatou sem gols com o Joinville. O time santista só avançou porque tinha vencido na ida. Agora vai enfrentar o Crac, de Catalão (GO).

Em Belo Horizonte, no estádio do Mineirão, o Cruzeiro passou fácil pelo Resende por 4 a 0, com gols de Dagoberto, de falta, em um "frango" do goleiro Mauro, que deixou a bola passar debaixo de suas pernas. Os outros gols foram de Borges (duas vezes) e Lucca. A equipe mineira agora vai medir forças contra o Atlético Goianiense.

No estádio Raulino Oliveira, em Volta Redonda (RJ), o Botafogo jogou para o gasto e venceu o CRB, campeão alagoano, por 3 a 0, com gols de Antônio Carlos, no começo, Andrezinho e Rafael Marques, nos minutos finais de jogo. Na ida, em Maceió, houve empate sem gols. O adversário do time carioca será o Figueirense, que em Florianópolis fez 3 a 1 sobre o Arapongas - na ida houve empate sem gols.

Animado pela conquista do título baiano, o Vitória entrou em campo confiante. Tudo parecia dar certo, quando Neto Coruja, de cabeça, abriu o placar aos 20 minutos. Mas, aos 28, Élvis empatou para o Salgueiro. O placar não mudou mais e o time pernambucano avançou porque na ida tinha empatado sem gols e marcou um gol fora de casa. O seu adversário será o Criciúma.

Confira os jogos pela segunda fase da Copa do Brasil:

Terça-feira

Sport-PE 2 x 3 ABC-RN

Quarta-feira

Vitória-BA 1 x 1 Salgueiro-PE

Figueirense-SC 3 x 1 Arapongas-PR

Botafogo-RJ 3 x 0 CRB-AL

Cruzeiro-MG 4 x 0 Resende-RJ

Santos-SP 0 x 0 Joinville-SC

Quinta-feira

19h30

Fortaleza-CE x Confiança-SE

Coritiba-PR x Nacional-AM

Confira os jogos da 3.ª fase:

Flamengo-RJ x ASA-AL

Internacional-RS x América-MG

Goiás-GO x ABC-RN

Salgueiro-PE x Criciúma-SC

Botafogo-RJ x Figueirense-SC

Cruzeiro-MG x Atlético-GO

Atlético-PR x Naviraíense-MS

Santos-SP x Crac-GO

Luverdense-MT x Fortaleza-CE ou Confiança-SE

Ponte Preta-SP x Coritiba-PR ou Nacional-AM