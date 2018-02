Copa do Brasil é o alvo do Guarani Eliminado nas quartas-de-final do Campeonato Paulista pela Portuguesa Santista, o Guarani faz planos de ir mais longe na Copa do Brasil. O seu adversário na segunda fase será o Vila Nova-GO, ainda com data indefinida. O primeiro duelo pode acontecer dia 12 ou 19. Certo mesmo é o local deste jogo, que será em Goiânia. A volta acontecerá em Campinas. Mesmo com esta indefinição, a comissão técnica liberou o elenco para aproveitar o carnaval. Os jogadores retornam aos treinos na quarta-feira à tarde, então reiniciando os trabalhos físicos. Segundo o fisicultor Lino Fachini Junior, este período de descanso até será salutar. ?É um momento de descontração, que ajuda o jogador a esquecer o trabalho duro do dia-a-dia, com treinos, concentração e jogos." Após o empate sem gols com a Santista, na Baixada, o Guarani encerrou sua participação no Paulista em sexto lugar. O time tem um saldo positivo na temporada, com cinco vitórias, dois empates e duas derrotas. Pela Copa do Brasil, o time venceu o Pelotas, por 2 a 1, no interior gaúcho, e empatou, por 1 a 1, em casa.