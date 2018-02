Copa do Brasil é prioridade no Ituano Atual campeão paulista, o Ituano quer se ver livre da ameaça do rebaixamento na respescagem do Campeonato Paulista. Numa reunião nesta segunda-feira, o dirigente Oliveira Junior, pediu à comissão técnica o maior empenho para tirar o time do descenso o mais rápido possível. Desta forma, o Ituano se concentrará apenas na Copa do Brasil. O time estreou com vitória sobre o Rio Branco, por 3 a 2, sábado, em Itu. Agora até admite buscar um ponto em Campinas, contra a Ponte Preta. O seu terceiro jogo será contra o Botafogo, domingo, no Estádio Novelli Junior, em Itu. Pelas contas iniciais, com sete pontos o time já estará livre da ameaça de cair para a Série A2. Esta é a esperança do técnico Ruy Scarpino. "Vamos sair logo do Paulista para nos concentrarmos na Copa do Brasil, que é uma competição rápida e importante." O técnico deve manter a mesma formação que venceu na estréia. O Ituano enfrentará o Coritiba, na capital paranaense, dia 12, no jogo de volta pela Copa do Brasil. No primeiro duelo, o campeão paulista, venceu por 2 a 0, com gols de Elson e Fernando Gaúcho.