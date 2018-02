Copa do Brasil empolga Paulista Com a confirmação da tabela da Copa do Brasil de 2005, quarta-feira, pela CBF, o Paulista de Jundiaí comemora um feito inédito em sua história. Essa é a primeira vez, em seus 95 anos, que o clube vai disputar essa competição. A vaga foi garantida com o vice-campeonato paulista deste ano, cujo título ficou com o São Caetano. O Paulista estréia no dia 16 de fevereiro, contra o Glória, do Rio Grande do Sul. O jogo de volta está marcado para 2 de março, no estádio Jaime Cintra, em Jundiaí. "Com certeza, será um ano diferente para nosso clube", comentou o presidente Eduardo Palhares. O sonho de todos em Jundiaí é repetir o feito do Santo André na Copa do Brasil deste ano, quando o time do ABC conquistou o título em cima do Flamengo, em pleno Maracanã, e se classificou para a Copa Libertadores da América.