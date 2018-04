Copa do Brasil: festa para políticos O presidente do Bandeirante de Birigui, Ademir Wellington de Oliveira, está revoltado. O time ganhou a Copa do Interior no ano passado, conquistando o direito de disputar a Copa do Brasil. Mas a CBF ignorou o Bandeirante e convidou o Bragantino. A Copa do Brasil tem 64 times, dos quais 16 são ?convidados?. Nesses casos, a influência de políticos e dirigentes é quase sempre decisiva. Leia mais no Jornal da Tarde