Copa do Brasil: Fluminense nas oitavas O Fluminense se classificou para as oitavas-de-final da Copa do Brasil ao derrotar o Esportivo-RS por 1 a 0, em jogo disputado nesta quinta-feira à noite no Maracanã. A equipe carioca vencera a partida de ida, por 2 a 1, e adotou esquema cauteloso, o que irritou os torcedores, esperançosos de que o Fluminense pudesse repetir a atuação e o placar de domingo, quando goleou o Botafogo por 4 a 0, pelo Campeonato Carioca. Agora o Fluminense vai enfrentar o vencedor de Grêmio x Vila Nova-GO, confronto programado para 6 de abril. O jogo com o Esportivo deixou a desejar no aspecto técnico. O Tricolor errava muitos passes e parecia preocupado em não tomar gols. Já o visitante, em que pese o empenho de seus jogadores, não ameaçava, tal a fragilidade da equipe. No primeiro tempo, a melhor oportunidade foi do Fluminense, desperdiçada por Maicon, sem marcação, que chutou a bola na trave. O meia ficou nervoso depois do lance e cometeu falhas seguidas. Passou a ser vaiado pela torcida. O Esportivo só levou perigo uma vez na etapa inicial, numa finalização de Caio, defendida por Kleber. Enquanto o time sulista tentava surpreender nos contra-ataques, o Fluminense não arriscava e o jogo ficou arrastado. Aos 29 do segundo tempo, Leandro e Juninho tabelaram e a bola sobrou para Marquinho, que completou sem defesa para Eduardo. Com a vantagem, o Tricolor diminuiu o ritmo. Já o Esportivo partiu para a frente sem nenhuma objetividade.