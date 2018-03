Copa do Brasil: grandes mantêm favoritismo Sem surpresas. Assim foi a rodada desta quarta-feira da Copa do Brasil. Goiás-GO, Atlético-MG e Internacional-RS confirmaram o favoritismo e se classificaram para a segunda fase. Os novos confrontos também estão definidos. A situação mais complicada era do Atlético-MG, que depois de perder o jogo de ida por 4 a 2 para a Catuense-BA, precisava vencer por dois gols de diferença. Mas o time mineiro fez muito mais que isso e goleou por 5 a 1 o time baiano, com três gols de Alex Mineiro, Márcio Araújo e Wagner. O gol de honra dos baianos foi marcado por Paulinho. Na próxima fase o Atlético Mineiro enfrenta o Santo André. No Beira-Rio, o Internacional-RS chegou a estar perdendo por 1 a 0 para o Confiança-SE. Mas conseguiu se recuperar e golear por 4 a 1, com gols de Cleiton Xavier, Oseás e Wellington. Agora vai enfrentar o vencedor de São Gonçalo-RN e Prudentópolis- PR, que encerram a 1ª fase nesta quinta-feira. O Goiás não deu chance para o Cuiabá e venceu por 3 a 1, passando para a segunda fase, onde faz o clássico do Centro-Oeste contra o Brasiliense-DF, que jogando em Brasília, venceu por 3 a 0 o ASA-AL. Quem também não teve pena do seu adversário foi o Vitória-BA, que bateu por 4 a 0 o Colatina-ES. O adversário do time baiano será o Sampaio Corrêa-MA, que venceu o Ypiranga-AP por 4 a 0, deixando o estado do Amapá sem representante na competição. Confira os resultados: Goiás-GO 3 x 1 Cuiabá-MT, Brasiliense-DF 3 x 0 ASA-AL, Atlético-MG 5 x 1 Catuense-BA, Guarani-SP 0 x 0 União Cacoalense-RO, Portuguesa Santista-SP 2 x 2 15 de Campo Bom-RS, América-RN 0 x 1 Ferroviário-CE, Fortaleza-CE 2 x 2 Atlético-PB, Internacional-RS 4 x 1 Confiança-SE, Vitória-BA 4 x 0 Colatina-ES, Sampaio Corrêa-MA 4 x 0 Ypiranga-AP, União Barbarense-SP 1 x 0 Cene-MS. Confrontos da segunda fase: São Gabriel-RS X Palmeiras-SP, Brasiliense-DF X Goiás-GO, Santo André-SP X Atlético-MG, América-MG X Guarani-SP, Paranavaí-PR X Botafogo-RJ, Palmas-TO X Nacional-AM, XV de Novembro-RS X Vasco-RJ, Americano-RJ X Sport-PE, Ferroviário-CE X Corinthians-SP, Rio Branco-AC ou Rio Negro-AM X Fortaleza-CE, São Gonçalo-RN ou Prudentópolis-PR X Internacional-RS, Sampaio Corrêa-MA X Vitória-BA, Londrina-PR X Grêmio-RS, Juventude-RS X Fluminense-RJ, Tupi-MG X Flamengo-RJ e Cene-MS X Santa Cruz-PE.