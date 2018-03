Copa do Brasil: jogo isolado encerra 1ª fase O jogo entre São Gonçalo-RN e Prudentópolis-PR, no interior do Rio Grande do Norte, encerra, nesta quinta-feira à noite, a partir das 20h30, a primeira fase da Copa do Brasil. E o time paranaense tem ampla vantagem. Embora jogue fora, pode perder por até três gols de diferença, uma vez que venceu em casa na partida de ida por 4 a 0. Quem passar adiante neste confronto vai pegar o vencedor de Internacional-RS e Confiança-SE, que jogam nesta quarta-feira. O Departamento Técnico da CBF já reservou três datas para a segunda fase: dias 17 e 24 de março, além do dia 7 de abril.