Copa do Brasil motiva o América na Copa SP Com o sonho de disputar a Copa do Brasil de 2004, o América recebe o Marília-B neste sábado, às 15 horas, pela penúltima rodada da fase de classificação da Copa Estado de São Paulo. A partida, válida pelo Grupo 3, será realizada no Estádio Teixeirão, em São José do Rio Preto. Para continuar na competição, os donos da casa, que somam 31 pontos e ocupam a quarta posição, necessitam de uma vitória, além de ficar na torcida por tropeços de Olímpia (segundo colocado - 34 pontos) e Araçatuba (terceiro - 32). Por outro lado, Marília (líder - 39) já está garantido nas quartas de final e apenas cumpre tabela. O campeão da Copa Estado de São Paulo garantirá, automaticamente, vaga na Copa do Brasil de 2004. Outros quatro jogos acontecem no sábado à tarde. Pelo Grupo 1, às 15 horas, o ECO (quinto - 26) recebe o Nacional (lanterna - 10). No Grupo 2, 15h30, o XV de Piracicaba (sexto - 27), ainda com chances matemáticas, encara o XV de Jaú (lanterna - 10). Pelo Grupo 4, às 15 horas, o Taquaritinga (lanterna - 5) pega o Jaboticabal (quinto - 29). Às 16 horas, a Inter de Bebedouro (sétimo - 17) enfrenta a Francana (sexto - 18). Confira os confrontos de domingo: 11 horas - São Bento x Atlético Sorocaba; São Paulo B x São Caetano B; Ferroviária x Rio Claro; Rio Branco x Palmeiras B; 15 horas - Olímpia x Rio Preto.