Copa do Brasil: noite de decisões Os semifinalistas da Copa do Brasil de 2005 serão conhecidos nesta quarta-feira à noite, quando serão disputados os quatro jogos de volta válidos pelas quartas-de-final. A expectativa é por alguma surpresa, uma vez que os resultados dos primeiros jogos foram bastante equilibrados. Exceção de Cruzeiro e Baraúnas, que começa às 20h30, os demais jogos tem início previsto para as 21h45. Uma destas surpresas pode ser o Ceará. O Vovô, como é chamado por sua torcida, deixou de lado a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B sonhando em ir mais longe na Copa do Brasil. E está bem perto de garantir uma vaga, porque no primeiro jogo empatou com o Atlético Mineiro, em 1 a 1, no Mineirão. Agora em casa, no Estádio Castelão, tem a vantagem de jogar apenas por um empate sem gols. Se houver empate em 1 a 1 a decisão irá para os pênaltis, mas se o empate for por mais gols a vantagem será do time mineiro que, no caso, daria mais gols fora de casa. A vaga também fica para quem vencer. Representando o futebol paraibano, o Treze recebe no Estádio Amigão, em Campina Grande, o Fluminense. Por ter perdido por 1 a 0 no Rio de Janeiro, o Treze precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença. Se vencer por 1 a 0, a vaga será definida nos pênaltis. O empate já serve para o campeão carioca, que vem de uma seqüência de oito vitórias. Na mesma situação do Treze está o Paulista, que recebe em Jundiaí, o Figueirense. Na semana passada, em Florianópolis, o time catarinense venceu por 1 a 0, podendo jogar por um empate para chegar às semifinais. O Paulista precisa vencer por dois gols de diferença ou vencer por 1 a 0 e levar a decisão para os pênaltis, forma que na fase anterior eliminou o Internacional. O time paulista tenta manter no interior o título da Copa do Brasil, atualmente nas mãos do Santo André, enquanto o Figueirense sonha repetir o feito do rival, o Criciúma, que em 1993 deu o último título de relevância nacional para o futebol catarinense. A situação mais tranqüila é do Cruzeiro, virtual classificado. No único jogo das 20h30, o time mineiro joga diante do Baraúnas, no Mineirão, em situação confortável. Com a goleada de 7 a 3 aplicada em Mossoró (RN), a Raposa só deixa de ir para as semifinais se perder por pelo menos cinco gols de diferença. As semifinais também já têm datas definidas: dias 25 de maio e 1º de junho. O vencedor do confronto entre Paulista e Figueirense vai enfrentar o vencedor de Cruzeiro e Baraúnas. Do outro lado, se enfrentam o vencedor de Treze e Fluminense contra Ceará e Atlético-MG. As finais serão realizadas em dois jogos nos dias 15 e 22 de junho.