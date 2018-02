Copa do Brasil: novas datas definidas A tabela da segunda fase da Copa do Brasil foi divulgada nesta quinta-feira pelo Departamento Técnico da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Os jogos de ida foram programados para os dias 9, 10 e 16 de março. E os confrontos de volta ocorrerão nos dias 16 e 17 de março e 6 de abril. Entre os clubes paulistas que estreiam na segunda fase no dia 9 estão o Corinthians, que vai ao Paraná enfrentar o Cianorte, e o São Caetano, que atua contra o Treze na Paraíba. Já o Ituano e o Paulista atuam em casa no dia 16 ante o Fortaleza e o Botafogo, respectivamente. Caso ocorra a necessidade da realização dos confrontos de volta, já que também na segunda fase o visitante que vencer por dois ou mais gols no primeiro jogo eliminará seu adversário, o time do ABC será o único que atuará no dia 16. Os outros três clubes paulistas realizam suas partidas no dia 6 de abril. São Paulo ainda pode ter mais um clube na segunda fase da Copa do Brasil, caso o Guarani elimine o Crac-GO. Se avançar na competição, a equipe de Campinas atuará contra o Santa Cruz, nos dias 16 de março e 6 de abril. O local das partidas será escolhido por sorteio.