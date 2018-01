Copa do Brasil: raio x das quartas de final da competição

Confira como estão as disputas das quartas de final da Copa do Brasil. Os jogos serão disputados na semana que vem. Palmeiras x Internacional, Vasco x São Paulo e Grêmio x Fluminense na quarta-feira, dia 30. Santos e Figueirense jogam na quinta, dia 1.º de outubro.

PALMEIRAS X INTERNACIONAL

O Palmeiras conseguiu atingir o grande objetivo que havia traçado para o jogo contra o Internacional: fazer um gol no Beira-Rio. Com o empate por 1 a 1, a equipe paulista ficou em uma situação confortável para o jogo da próxima semana no Allianz Parque. Pode empatar por 0 a 0 ou conquistar uma vitória simples para se classificar. A situação poderia ser ainda melhor se Lucas Barrios não tivesse desperdiçado um pênalti. Empate em 1 a 1 no Allianz Parque leva o jogo para a disputa de pênaltis. Para esse jogo, o técnico Marcelo Oliveira pode contar com o retorno do experiente Zé Roberto. Já o Inter, além de todos os desfalques do jogo de hoje, que dificilmente estarão à disposição do técnico Argel Fucks para o jogo da volta, perdeu o atacante Vitinho, que levou o 3º cartão amarelo e está suspenso.

SANTOS X FIGUEIRENSE

O Santos cumpriu a promessa de atacar o Figueirense no Orlando Scarpelli e foi recompensado pela postura ofensiva fora de casa. A equipe volta de Florianópolis com uma vitória por 1 a 0 que dá ao time a vantagem de poder até empatar na próxima semana, no estádio do Pacaembu, para avançar à semifinal da Copa do Brasil. O time de Santa Catarina precisará vencer o Peixe para se classificar às semifinais da Copa do Brasil. Vitória simples leva o jogo para os pênaltis e qualquer outro triunfo dá ao Figueirense a vaga.

VASCO X SÃO PAULO

O São Paulo atropelou o Vasco no primeiro jogo. A vitória por 3 a 0 dá a tranquilidade ao time de ir ao Rio de Janeiro e poder perder por até 2 a 0. Além disso, pode perder por três gols de diferença, desde que faça pelo menos um ­- o gol qualificado fora de casa serve como desempate. Já o Vasco vai precisar se superar para continuar na Copa do Brasil. Vitória vascaína por 3 a 0 leva a decisão da vaga para os pênaltis. Para avançar direto, os cariocas precisam de uma vitória por quatro ou mais gols de diferença.

GRÊMIO X FLUMINENSE

O empate em 0 a 0 deixou o confronto aberto. Novo empate sem gols leva a decisão para os pênaltis. Quem vencer, se classifica. O Fluminense conseguirá avançar para as semifinais da Copa do Brasil com um empate com gols - o gol qualificado dará ao Tricolor carioca a classificação.