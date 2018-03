Copa do Brasil: rodada terá 12 partidas Doze partidas abrem na noite desta quarta-feira a segunda fase da Copa do Brasil. Agora, os times que jogam fora de casa ainda têm a possibilidade de eliminar o adversário caso consigam uma diferença de dois ou mais gols. O Grêmio-RS, que na primeira fase eliminou o Serc-MT, vai ao Paraná enfrentar o Londrina-PR sem dois de seus titulares: o meia Bruno e o zagueiro Baloy. A partida está marcada para as 21h45. No mesmo horário, o Goiás-GO entra em campo com a esperança de repetir a campanha do ano passado, quando foi semifinalista. O time do serrado vai à Taguatinga enfrentar o Brasiliense-DF. Com os "novos baianos" Vampeta e Edílson, o Vitória-BA virou a sensação em São Luís, no Maranhão. O time já se encontra na cidade onde, a partir das 20h30, enfrenta o Sampaio Corrêa. Quem também joga com a vantagem é o Fortaleza-CE. Depois de eliminar o Atlético-PB, o Tricolor vai ao Acre para enfrentar o Rio Branco de olho em uma vaga nas oitavas. Dois times do Recife estarão em campo: Sport-PE e Santa Cruz-PE. A partir das 21h45 o Rubro Negro, em Campos, enfrenta o Americano-RJ. O Santa joga no Mato Grosso do Sul, com a possibilidade de eliminar o Cene. Em Tocantins, o Palmas, que eliminou o Remo -PA, recebe o Nacional, do Amazonas. A partida está marcada também para as 20h30. Dois clubes do interior gaúcho vão medir forças contra cariocas. O Juventude receberá o Fluminense, enquanto o 15 de Campo Bom recepcionará o Vasco da Gama. Veja os jogos desta quarta-feira: 20:30 - América-MG x Guarani-SP Palmas-TO x Nacional-AM 15 de Campo Bom-RS x Vasco-RJ Sampaio Corrêa-MA x Vitória-BA Rio Branco-AC x Fortaleza-CE Cene-MS x Santa Cruz-PE 21:45 - Londrina-PR x Grêmio-RS Juventude-RS x Fluminense-RJ São Gabriel-RS x Palmeiras Brasiliense-DF x Goiás-GO Americano-RJ x Sport-PE Ferroviário-CE x Corinthians