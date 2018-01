Copa do Brasil: sai tabela das oitavas A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta sexta-feira, a tabela dos jogos das oitavas-de-final da Copa do Brasil. O São Paulo, que enfrenta o Vitória, faz o primeiro jogo em casa. O Corinthians faz o primeiro confronto com o Flamengo (PI), na casa do adversário. Veja os jogos: Dia 2 de maio - Quarta-feira São Paulo x Vitória - 20h30 - Estádio do Morumbi Flamengo x Juventude - 20h30 - Estádio Giulite Coutinho Goiás x Coritiba - 20h30 - Serra Dourada Flamengo-PI x Corinthians - 21h45 - Estádio Alberrtão Grêmio x Fluminense - 21h45 - Estádio Olímpico. Dia 3 de maio - Quinta-feira Bahia x Fortaleza - 20h30 - Fonta Nova Atlético-PR x Portuguesa - 20h30 - Arena da Baixada Jogos de Volta Dia 9 de maio - Quarta-feira Vitória x São Paulo Juventude x Flamengo Coritiba x Goiás Corinthians x Flamengo-PI Fluminense x Grêmio Dia 10 de maio - Quinta-feira Fortaleza x Bahia Portuguesa x Atlético-PR