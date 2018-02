Copa do Brasil: Santo André é a zebra O Santo André disputa nesta quarta-feira, no Estádio Olímpico, em Porto Alegre, às 17 horas, sua principal partida do ano. Para chegar à inédita final, o time paulista precisa descontar a derrota, no Pacaembu, por 4 a 3, para o 15 de Novembro de Campo Bom. Assim precisa vencer por uma diferença de dois gols. A chave da "zebra", como é considerada, apontará o adversário do confronto entre Vitória e Flamengo. A história da Copa do Brasil é marcada por boas campanhas de clubes considerados menores. Logo na primeira edição, realizada em 1989, o Grêmio venceu o Sport Recife, de Recife. No ano seguinte, o Goiás fez a final contra o Flamengo, mas foi superado pelo clube carioca. Em 1991, outra novidade: o Criciúma sagrou-se campeão, superando o poderoso Grêmio e revelando para o futebol o técnico Luís Felipe Scolari. Em 1994 o Grêmio estava vacinado e não perdeu o título quando fez a decisão contra o inesperado Ceará. Cinco anos depois, mais uma surpresa comemora o título: o Juventude, comandado por Walmir Louruz, derrotou o Botafogo. Em 2002, o Brasiliense foi vice-campeão numa final polêmica contra o Corinthians. Nesta edição, assim como no jogo de ida, o time que joga em casa é apenas o mandante do jogo, pois não joga em seus domínios. O primeiro jogo foi realizado no estádio do Pacaembu, em São Paulo, pois o estádio Bruno José Daniel, no ABC, não tem a capacidade mínima exigida pela CBF, de 30 mil espectadores. Nesta quarta-feira, a partida será disputada no estádio Olímpico, do Grêmio. A delegação do Santo André está em Porto Alegre desde segunda-feira. No final desta tarde realizou um treino de reconhecimento do gramado. O técnico Péricles Chamusca passou os últimos dias motivando seus jogadores, "porque antes de vencer é preciso acreditar que é possível vencer". Ele não esconde a confiança, acreditando que sua defesa não vai errar tanto como no primeiro duelo. "Naquele jogo nós estivemos abaixo do nosso normal. Mas agora é tudo ou nada e sabemos que só a vitória interessa", salienta . Chamusca vai manter o esquema 3-5-2 e promoverá algumas mudanças no time. Ele não poderá contar com o atacante Osmar, que recebeu o terceiro cartão amarelo no jogo anterior. No seu lugar está confirmado o rápido Makanaki. Outra mudança acontece no gol: sai o titular Júnior, que perdeu a posição para Júlio César depois de algumas atuações ruins. O treinador pode contar com os retornos do meia Élvis e do volante Ramalho, que cumpriram suspensão no primeiro jogo. A escalação oficial do time, porém, será co nhecida apenas momentos antes do início do jogo.