Copa do Brasil: São 16 classificados Apenas dois clubes garantiram, antecipadamente, suas vagas na segunda fase da Copa do Brasil, jogando fora de casa, nesta quarta-feira. À noite o Santa Cruz goleou o Potiguar, por 4 a 0, no Rio Grande do Norte. À tarde, o São Caetano também evitou o jogo de volta ao vencer o Corinthians Alagoano, por 2 a 0, em Maceió. No total, 11 clubes se classificaram nesta quarta-feira. Antes já tinham se classificado Coritiba e Moto Clube-MA. Pelos jogos de volta, garantiram suas vagas: Brasiliense, Vila Nova-GO, Esportivo-RS, Corinthians-SP, Internacional-RS, Cruzeiro, Baraúnas-RN, Ceará e Remo. O Grêmio não estreou bem, perdendo para o Bahia, por 2 a 1, em Salvador. Guaru abriu o placar para o time da casa, mas Somália empatou. Só que o veterano Viola, de cabeça, marcou o gol da vitória aos 28 minutos do segundo tempo. O time gaúcho, agora, ter á que reverter a situação no Olímpico. No Espírito Santo, o Atlético Mineiro estreou com vitória sobre o Estrela, por 4 a 3, podendo na volta apenas empatar. As estréias dos cariocas não foi tão boa. O Vasco da Gama empatou em 2 a 2 com o União, em Rondonópolis, no Mato Grosso, e agora pode empatar em casa por até um gol. O Fluminense perdeu para o Campinense, por 1 a 0, em Campina Grande, na Paraíba. Confira os resultados de ida: Corinthians-AL 0 x 2 São Caetano-SP; Coruripe-AL 1 x 1 Fortaleza-CE; Palmas-TO 0 x 1 Náutico-PE; Ulbra-RS 3 x 0 Treze-PB; Atlético Ibirama-SC 0 x 0 Ituano-SP; Figueirense-SC 1 x 0 América-RJ; Paulista-SP 1 x 0 Juventude-RS; Friburguense-RJ 4 x 1 Caldense-MG; CRAC-GO 0 x 0 Guarani-SP; Ipatinga-MG 2 x 0 Americano-RJ; Campinense-PB 1 x 0 Fluminense-RJ; Potiguar-RN 0 x 4 Santa Cruz-PE; Confiança-SE 1 x 0 Vitória-BA; Bahia-BA 2 x 1 Grêmio-RS; Estrela-ES 3 x 4 Atlético-MG; River-PI 1 x 1 Flamengo-RJ; União-MT 2 x 2 Vasco-RJ; São Raimundo-RR 1 x 4 Botafogo e União Cacoalense 0 x 1 Paysandu. Confira os resultados de volta: Londrina-PR 2 x 0 * Esportivo-RS (1 x 4); * Vila Nova-GO 2 x 0 Cuiabá-MT (1 x 1); * Brasiliense-DF 4 x 2 Serra-ES (2 x 2); * Corinthians-SP 3 x 0 Sampaio Corrêa-MA (1 x 1); * Internacional-RS 2 x 0 Chapadão-MS (2 x 1); * Cruzeiro-MG 7 x 0 Sergipe-SE (1 x 0); América-MG (2) 2 x 1 (4) * Baraúnas-RN (1 x 2); * Ceará-CE 3 x 2 4 de Julho-PI (0 x 0); Cene-MS 1 x 1 Cianorte-PR (1 x 2); * Remo-PA 4 x 2 Grêmio Coariense-AM (1 x 1); * São Raimundo-AM 3 x 1 Ypiranga (0 x 2). Obs.: * classificados para segunda fase. Entre parênteses os resultados dos jogos de ida.