Copa do Brasil: São Paulo sem reforços A diretoria do São Paulo demorou demais e acabou não conseguindo reforços para a seqüência da Copa do Brasil. O prazo para inscrições terminou nesta quinta-feira, às 19 horas. O São Paulo jogará contra o Figueirense, na quarta-feira, em Santa Catarina. O segundo jogo, nas semana seguinte, será em São Paulo. A inscrição de jogadores para o restante da competição encerrava-se às 19 horas da véspera do terceiro dia útil anterior à estréia da equipe na terceira fase da competição. O sorteio determinou que o São Paulo jogará contra o Figueirense nos dias 9 (quarta-feira) e 16 e não nos dias 16 e 23, que seriam a outra opção. Assim, o prazo encerrou-se nesta quinta. O técnico Oswaldo continuará contando com a defesa que sofreu 11 gols nos últimos cinco jogos. Não terá um novo zagueiro e nem o volante Carlos Alberto, que o São Paulo ainda tentava contratar nesta quinta-feira à noite. "Eu acho possível sermos campeões com esse grupo de jogadores", disse o treinador. Oswaldo reconhece, no entanto, que a possibilidade de ter um jogador que poderá participar de apenas um campeonato - se Carlos Alberto vier, só jogará no Brasileiro - prejudicará o rendimento da equipe. "Atrapalha o entrosamento, sobre isso não há dúvidas." Adriano, Souza e Rico, que vieram da Portuguesa Santista e estão inscritos para a Copa do Brasil, continuam treinando fisicamente e poderão ser aproveitados em uma semana.