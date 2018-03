Copa do Brasil tem 5 jogos decisivos Cinco jogos decisivos vão ser realizados, nesta quarta-feira à noite, pela fase oitavas-de-final da Copa do Brasil. Os vencedores dos confrontos vão passar à próxima fase e manter o sonho de chegar ao título da temporada. O Baraúnas-RN, que eliminou o Vasco da Gama, e o Ceará, que bateu o Flamengo, já garantiram vagas. Em Porto Alegre, o Grêmio joga diante do Fluminense precisando vencer por pelo menos quatro gols de diferença para continuar sonhando em voltar à Taça Libertadores, uma vez que perdeu por 3 a 0 no Maracanã. Mas a tarefa mais difícil é do Santa Cruz, que enfrenta o Cruzeiro no Estádio do Arruda tendo que fazer cinco gols de diferença, em virtude da goleada de 4 a 0 sofrida no Mineirão. Às 20h30, em Campina Grande, o Treze encara o Coritiba precisando de no mínimo uma vitória por 1 a 0 para se classificar. O Coxa, que venceu por 2 a 1 no jogo de ida, no Pinheirão, joga pelo empate ou por uma derrota por um gol de diferença, desde que pelo menos marque dois gols. O Atlético-MG joga no Mineirão diante do Ituano, precisando de uma vitória simples porque empatou fora de casa sem gols. O Corinthians pega o Figueirense, em Florianópolis, tentando manter a vantagem incial de 2 a 0, conseguida no Pacaembu. No único jogo da quinta-feira, o Paulista recebe o Internacional em Jundiaí. Confira os jogos das oitavas: quarta-feira - 20h30 - Treze/PB x Coritiba-PR (1 x 2) e Atlético-MG x Ituano-SP (0 x 0); 21h45 - Grêmio-RS x Fluminense-RJ (0 x 3); Figueirense-SC x Corinthians -SP (0 x 2); Santa Cruz-PE x Cruzeiro-MG (0 x 4). Quinta-feira - 20h30 - Paulista-SP x Internacional-RS (0 x 1).