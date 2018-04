Copa do Brasil tem 6 jogos nesta quarta pela 2ª fase

O Santos deve ter vida difícil novamente como na primeira fase. Ele vai até Santa Catarina enfrentar o Joinville, às 22 horas, na Arena Joinville. Os alvinegros eliminaram o Flamengo-PI em dois jogos na primeira fase e a aposta de Muricy Ramalho são os 15 jogos de invencibilidade. O time catarinense deixou o Aracruz-ES pelo caminho, também em duas partidas, e promete fazer frente ao Santos neste duelo.

Outros times que pensam em final de Estadual também vão entrar em campo. No Mato Grosso, o Bahia enfrenta a Luverdense, no estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde. De olho no clássico contra o Vitória, o time baiano mandará a campo um time completamente reserva. Nem o treinador Joel Santana viajou para o confronto.

Ao contrário do Bahia, o Sport terá força máxima para enfrentar o ABC, no estádio Frasqueirão, em Natal. O Naviaraíense-MS, que eliminou a Portuguesa, vai receber o Paysandu-PA, que passou pelo São Raimundo, de Roraima. Em outro duelo nordestino, o Fortaleza, praticamente eliminado no Campeonato Cearense, tenta salvar o primeiro semestre se mantendo vivo na Copa do Brasil. O time tricolor estreia na segunda fase contra o Confiança-SE, às 20h30, em Aracaju.

O Ceará, maior rival do Fortaleza, tem parada complicada para se manter vivo. A equipe perdeu o jogo de ida por 3 a 0 para o ASA e precisa vencer os alagoanos, na Arena Castelão, em Fortaleza, por quatro gols de diferença para avançar à terceira fase.

A segunda fase da Copa do Brasil foi aberta no último meio de semana com oito partidas e apenas o Atlético Goianiense conseguiu a classificação antecipada ao vencer o Cianorte-PR por 3 a 1, fora de casa. Como na primeira fase, nesta segunda o visitante que vencer por dois ou mais gols de diferença descarta o jogo de volta. Na quinta, outros três jogos movimentarão o torneio.

Confira os jogos desta quarta-feira pela 2.ª fase da Copa do Brasil:

20h30

Confiança-SE x Fortaleza-CE

21h30

Naviraíense-MS x Paysandu-PA

22 horas

Joinville-SC x Santos-SP

Luverdense-MT x Bahia-BA

ABC-RN x Sport-PE

Ceará-CE x ASA-AL