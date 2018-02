Copa do Brasil tem jogos decisivos A Copa do Brasil terá 12 jogos na noite desta quarta-feira, válidos pela segunda fase. Cinco deles são de volta e já definirão os classificados para a terceira fase. Nos outros sete jogos prevalece o regulamento, que dá ao visitante o direito de evitar o segundo confronto desde que vença por dois gols de diferença. Entre os jogos de volta, está o confronto entre Vasco da Gama e Moto Clube/MA, em São Januário. O time carioca venceu por 2 a 1, em São Luís, e se classifica até se perder por 1 a 0. Já o visitante tem que vencer por dois gols ou por até um de diferença, desde que marque mais de um gol. No estádio Couto Pereira, o Coritiba joga diante de sua torcida precisando vencer o Náutico por dois gols, uma vez que perdeu em Recife, por 1 a 0, em jogo equilibrado. Já o time pernambucano pode empatar por qualquer número de gols. Missão mais difícil é a do Ceará-CE, que perdeu por 2 a 0 para o Paysandu-PA, em Belém, e agora tem que bater o time paraense por três gols. No ABC, o São Caetano recebe o Treze-PB, precisando descontar a derrota de 2 a 1. Entre os jogos de ida, há uma revanche. Eliminado na Copa do Brasil do ano passado após duas derrotas, o Atlético-MG tenta dar o troco diante do Brasiliense, em Taguatinga, cidade satélite de Brasília. Para chegar na segunda fase, Brasiliense e Atlético- MG eliminaram os capixabas Serra e Estrela do Norte, respectivamente. Em Macapá, o Ypiranga joga diante do Flamengo-RJ em um jogo histórico para o futebol do Amapá. Pela primeira vez da história, um time do estado enfrenta um clube do Rio de Janeiro. O Ypiranga bateu na primeira fase o São Raimundo, enquanto o Flamengo deixou para trás o River-PI. Outro representante da região Norte que faz jogo de ida é o Remo, que joga em Florianópolis diante do Figueirense. O Remo passou na fase anterior pelo União Cacoalense-RO. Já o Figueirense levou a melhor no confronto diante do América-RJ. No interior do estado do Rio, o Internacional-RS encara o Friburguense, em Nova Friburgo. O time gaúcho bateu o Chapadão na primeira fase e o Friburguense-RJ eliminou a Caldense-MG. Único protagonista de uma disputa de pênaltis na Copa do Brasil deste ano, o surpreendente Baraúnas-RN recebe em Mossoró o Vitória. Os potiguares venceram por 2 a 1 o América-MG no jogo de ida e perderam pelo mesmo placar em Belo Horizonte, mas levaram a melhor na disputa de pênaltis. Já o Vitória, chegou a perder por 1 a 0 para o Confiança-SE, em Aracaju, mas se recuperou no jogo de volta e garantiu, com um 3 a 0, em Salvador, a sua sobrevivência. Três clubes paulistas também estréiam nesta fase. O Ituano recebe o Fortaleza, em Itu, enquanto o Paulista recepciona o Botafogo-RJ, em Jundiaí. O Guarani vai enfrentar o Santa Cruz, em Recife. Confira todos os jogos da noite: Jogos de volta - 20h30 - São Caetano-SP x Treze-PB (1 x 2); 20h30 Vasco da Gama-RJ x Moto Clube-MA (2 x 1); 21h45 Coritiba-PR x Náutico-PE (0 x 1); Ceará-CE x Paysandu-PA (0 x 2). Jogos de ida: 20h30 - Ypiranga-AP x Flame ngo-RJ; Figueirense-SC x Remo-PA; Santa Cruz-PE x Guarani-SP; 21h45 Ituano-SP x Fortaleza-CE; Brasiliense-DF x Atlético-MG; Paulista-SP x Botafogo-RJ; Friburguense-RJ x Internacional-RS; Baraúnas-RN x Vitória-BA.