Copa do Brasil tem rodada com 11 jogos A Copa do Brasil continua nesta quarta-feira, com 11 jogos pela segunda fase. Sete deles são pela volta e que decidirão os classificados. Outros quatro jogos são ainda os primeiros confrontos, portanto, jogos de ida. O Vitória-BA entra em campo, a partir das 20h30, para tentar reverter a vantagem que o Sampaio Corrêa-MA abriu no jogo de ida, por 1 a 0. Apenas uma vitória por dois ou mais gols de diferença classifica o Rubro Negro à próxima fase. Completando os jogos de volta, o Santa Cruz recebe o Cene-MS no estádio do Arruda, também precisando reverter o resultado de 1 a 0, construído pelos sul-matogrossenses. Também em Pernambuco, mas às 21h45, o Sport-PE recebe o Americano-RJ precisando reverter a derrota por 2 a 1, em Campos. No Ceará, o Fortaleza-CE recebe o Rio Branco-AC e joga por uma vitória simples, porque houve empate de 1 a 1 no Acre. O Palmas-TO vai até Manuaus pegar o Nacional-AM, podendo perder até por quatro gols de diferença, já que venceu o jogo de ida por 5 a 0. Jogos de ida - O Internacional dá uma pausa na boa campanha que faz no Campeonato Gaúcho e volta suas atenções mais uma vez para a Copa do Brasil. Nesta quarta-feira o time gaúcho estréia na segunda fase da competição jogando no Paraná, contra o Prudentópolis, a partir das 21h45. Se vencer por dois ou mais gols de diferença elimina a necessidade do jogo de volta, em Porto Alegre. Dois cariocas também estréiam nesta fase. Em Brasília, o Gama recebe o Botafogo-RJ, enquanto em Juiz de Fora o Tupi recebe o Flamengo-RJ. Apesar da confirmação dos jogos, o Paranavaí ameaça até paralisar a competição porque pretende tirar a vaga do Gama, de Brasília. No dia 4 de fevereiro Paranavaí e Gama empataram por 0 a 0. Neste jogo, o Gama tinha no banco de reservas o jogador Alan Anderson, que não estava inscrito e não estava no BID - Boletim Informativo Diário. O Paranavaí entrou com recurso, ganhando por 4 votos a 0. O Gama entrou com recurso no STJD e ganhou por 6 votos a 1. Sem alternativas, o Paranavaí, através do Procon da cidade entrou com uma ação contra a CBF, que promete reagir com as sanções de praxe, inclusive com a suspensão de todas as atividades do clube. Eis os jogos de volta: 20h30 - Santa Cruz-PE x Cene-MS (0 X 1) 20h30 - Guarani-SP x América-MG (1 X 1) 20h30 - Nacional-AM x Palmas-TO (0 X 5) 20h30 - Fortaleza-CE x Rio Branco-AC (1 X 1) 20h30 - Vitória-BA x Sampaio Correia-MA (0 X 1) 20h30 - Fluminense-RJ x Juventude-RS (2 X 2) 21h45 - Sport-PE x Americano-RJ (1 X 2) Jogos de ida: 20h30 - Gama-DF x Botafogo-RJ 21h45 - Santo André-SP x Atlético-MG 21h45 - Prudentópolis-PR x Internacional-RS 21h45 - Tupi-MG x Flamengo-RJ