Copa do Brasil terá 64 equipes A Confederação Brasileira de Futebol oficializou nesta quinta-feira a decisão de não incluir os clubes que vão disputar a Libertadores na Copa do Brasil deste ano. Com isso, Palmeiras, Vasco, Cruzeiro e São Caetano estão fora da competição. Ao todo, o torneio terá a participação de 64 equipes e começará em março. Quando o presidente da CBF, Ricardo Teixeira, anunciou que tinha a intenção de deixar os participantes da Libertadores de fora da Copa do Brasil, os dirigentes das quatro equipes ficaram irritados. Segundo a entidade, desta forma, os clubes vão jogar apenas duas vezes por semana. Isso porque cada time só vai atuar uma vez por semana pela competição nacional ou pela Libertadores, restando o fim de semana para a disputa dos campeonato estaduais. Com exceção dos clubes que estarão na Libertadores, todos os integrantes do Módulo Azul da Copa João Havelange têm vaga garantida na Copa do Brasil de 2001. Ainda têm presença confirmada na competição os finalistas do Módulo Amarelo da JH e os 27 campeões estaduais. As demais vagas serão preenchidas por clubes convidados da CBF. Eles serão anunciados no dia 5 de março, quando também será divulgada a tabela da competição. Há cinco datas reservadas para a Copa do Brasil em março, seis para abril, dez para maio e duas para junho.