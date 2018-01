Copa do Brasil terá mudanças em 2007 A Copa do Brasil de 2007 vai ter novos critérios para o convite aos 64 clubes participantes, priorizando-se o índice técnico. Entre estas alterações, está a liberação para os times que participarem da Copa Libertadores da América. As mudanças foram baixadas por ?decreto?, uma vez que constam no regulamento da competição de 2006, divulgada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na quinta-feira. Outra medida importante é a inversão na ordem dos convites, inicialmente para os 54 clubes oriundos das competições estaduais e do Distrito Federal e, só depois, aos 10 primeiros colocados do ranking da CBF. Atualmente, isso acontece inversamente, com a chamada pelo ranking e depois aos demais convidados. Esta novidade consta no Artigo 2.º, Inciso V, parágrafo 2.º. Para o diretor do departamento técnico da entidade, Virgílio Elísio, a inclusão no regulamento visa ?deixar bem claro a intenção da CBF para as Federações e para os clubes?, destacando ainda que o ?aviso? está sendo passado com um ano e dois meses de antecedência. Ele espera, com as mudanças, melhorar a qualidade técnica da competição e evitar, segundo ele, ?a presença de clubes de segunda linha como Tupi-MG, XV de Campo Bom-RS ou outros menos cotados?. Virgílio acha que a convocação inicial para os primeiros colocados em cada Estado vai permitir uma ?maior abrangência no ranking da CBF, chamando-se clubes entre as dez primeiras até as 20 primeiras posições?. Sem contar que nisso estão incluídos os clubes que garantirem vagas na Libertadores. Em 2006, por exemplo, ficarão de fora da Copa do Brasil clubes de expressão como Corinthians, Internacional, Goiás, Palmeiras, Paulista (atual campeão da Copa do Brasil) e São Paulo (campeão da Libertadores). O Guarani, 13.º colocado no ranking, foi o último convidado entre os 10 melhores. A competição do próximo ano começará no dia 15 de fevereiro e terminará em 26 de julho, mantendo o regulamento dos anos anteriores. Os confrontos serão disputados pelo sistema de eliminatória, com jogos de ida e volta.