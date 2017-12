Copa do Interior: 3 jogos nesta sexta A nona rodada da Copa Futebol Interior começa nesta sexta-feira, com três partidas, todas as 20h30. O destaque fica por conta do jogo entre Bandeirante e Internacional de Bebedouro, no Estádio Pedro Marin Berbel, em Birigüi, pelo Grupo 1. O time da casa é quarto colocado com 12 pontos, três a menos que o adversário, que ocupa a segunda posição. O Mirassol, com 11 pontos, enfrenta a Francana, com 13 pontos, no Estádio José Maria de Campos Maia, em Franca. Em Barretos, no Estádio Fortaleza, o Barretos pega o Rio Preto tentando entrar de vez na briga pelas primeiras posições. O time da casa é quinto colocado, com 12 pontos, enquanto o visitante tem seis na penúltima colocação. Os 16 participantes estão divididos em dois grupos de oito. Passam às semifinais apenas os dois primeiros colocados de cada grupo. Confira todos os jogos da nona rodada: sexta-feira - Bandeirante x Internacional de Bebedouro, Barretos x Rio Preto e Mirassol x Francana; sábado - 20h30 - União Mogi x Taubaté; domingo - 11h00 - Nacional x Sertãozinho; São Bento x Flamengo e XV de Jaú x Independente; 15h00 - Jaboticabal x Noroeste.