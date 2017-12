Copa do Interior define semifinais Os dois finalistas da Copa do Interior serão conhecidos neste sábado, quando se enfrentam os semifinalistas da competição, organizada pela Federação Paulista que indicará seu campeão para disputar a Copa do Brasil em 2002. O principal de staque é o confronto entre União Barbarense e Juventus, em Capivari, que será transmitido, ao vivo, pela Rede Record de Televisão, às 10h45. No mesmo horário vão se enfrentar, em Birigui, Bandeirante e Noroeste. O regulamento deu vantagem de mando de campo aos times que somaram mais pontos na fase anterior. Mas todos os times só dependem de suas próprias forças para chegar à decisão. Se houver empate no tempo normal, a decisão irá para a cobrança de três penalid ades máximas. Caso, mesmo assim, persista o empate, então haverá a cobrança de penalidades alternadas. O Barbarense teve uma campanha surpreendente. Perdeu seus três primeiros jogos, mas depois conseguiu uma série de 10 vitórias consecutivas só interrompida na última rodada, quando perdeu para o Nacional, por 1 a 0. O Juventus realizou uma campanha mais r egular, chegando aos 27 pontos, três a menos que o barbarense dentro do Grupo Leste. O jogo será realizado em Capivari, onde o Barbarense tem mandado seus jogos desde que seu estádio foi interditado pela promotoria pública de Santa Bárbara d´Oeste. A diretoria do Bandeirante espera contar com o apoio maciço de sua torcida, a mais fanática da competição, para chegar à decisão. O time somou 26 pontos na liderança do Grupo Oeste, dois a mais que o Noroeste. O curioso é que o Noroeste está invicto há 6 0 dias, tendo sofrida sua última derrota, justamente diante do Bandeirante, por 2 a 0. A Copa do Interior reuniu 16 clubes que não participaram do Campeonato Brasileiro. O campeão receberá ainda um prêmio de R$ 150 mil e o vice-campeão R$ 50 mil. A competição foi marcada pela falta de organização e pela ausência quase completa de público.