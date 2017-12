Copa do Interior segue embolada As definições da Copa do Interior ficaram para a última rodada de classificação que será disputada no próximo domingo. Os jogos da 13ª rodada não definiram ainda três semifinalistas da competição. O único garantido é o União Barbarense, que sábado, venceu o Sãocarlense por 3 a 1. Neste domingo cedo, aconteceram os outros jogos. O Grupo Oeste é o mais equilibrado, porque três clubes dividem a liderança, com 23 pontos: Marília, Bandeirante e Noroeste. Todos venceram. O Marília sofreu para passar pela Francana, por 1 a 0, mesmo placar que o Bandeirante conseguiu, fora de casa, sobre o Mirassol. Em Bauru, o Noroeste fez 3 a 0 no Olímpia, mantendo sua invencibilidade de sete jogos. Apenas cumprindo tabela, o Comercial voltou a decepcionar ao perder, em casa, para o Rio Preto, por 2 a 1. O time de Ribeirão Preto é lanterna com apenas nove pontos, enquanto o Rio Preto ocupa uma posição intermediária com 17 pontos mas sem chances de classificação. Na última rodada, o Noroeste enfrenta o Rio Preto, no campo do adversário, enquanto em Birigui acontece o confronto direto entre Bandeirante e Marília. Apenas dois times passam às semifinais. No Grupo Leste, a briga é acirrada pela segunda vaga. O XV de Jaú manteve a vice-liderança, com 27 pontos, ao golear a Internacional, por 4 a 0. O Juventus está com 25 pontos, depois de somar dois pontos em Sorocaba ao empatar com o São Bento, em 3 a 3, e vencer a disputa nos pênaltis, por 3 a 1. Apenas cumprindo tabela, o Nacional somou um ponto ao empatar sem gols com a Portuguesa Santista, mas levou o ponto nos pênaltis - 7 a 6. Na última rodada, o XV enfrenta a Santista, em Santos, enquanto o Juventus recebe, na capital, o Sãocarlense. O União Barbarense, com 30 pontos, está garantido nas semifinais. Confira os resultados da rodada: Comercial 1 x 2 Rio Preto, Mirassol 0 x 1 Bandeirante, Nacional (7) 0 x 0 (6) Portuguesa Santista, Noroeste 3 x 0 Olímpia, São Bento (1) 3 x 3 (3) Juventus, XV de Jaú 4 x 0 Inter de Limeira, Sãocarlense 0 X 4 União Barbarense e Marília 1 X 0 Francana. Classificação da Copa do Interior: Grupo Oeste: 1) Bandeirante, Marília e Noroeste 23 pontos; 4) Mirassol e Rio Preto 17; 6) Francana 15; 7) Olímpia 13; 8) Comercial 9. Grupo Leste: 1) União Barbarense 30; 2) XV de Jaú 27; 3) Juventus 25; 4) Nacional 17; 5) Inter de Limeira 15; 6) Sãocarlense 13; 7) São Bento 11; 8) Portuguesa Santista 11.