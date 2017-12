Copa do Interior tem 3 jogos sábado Três jogos abrem a 9ª rodada da Copa do Interior, neste sábado, na competição que reúne 16 clubes paulistas que estão fora do Campeonato Brasileiro. Pela manhã, a partir das 10h45, a TV Record mostra, ao vivo, o confronto pelo Grupo Oeste entre Rio Preto, quinto colocado, e o vice-líder Bandeirante. O jogo acontece no estádio Anísio Haddad, em São José do Rio Preto. O técnico Vidotti aposta no fato de jogar em casa para conseguir a vitória e se aproximar dos líderes da chave. Mas o Bandeirante, dirigido por Selmo Martins, está em ascensão no campeonato e é um dos favoritos. Em Ribeirão Preto, às 16 horas, no estádio Palma Travassos, o Comercial quer se recuperar da goleada sofrida na última rodada para o Marília, por 4 a 1. Mas terá um adversário difícil pela frente: o Noroeste, dirigido por Varlei de Carvalho. Em Limeira, a Internacional recebe o Nacional querendo manter sua recuperação no campeonato. A Inter está na quarta colocação do Grupo Leste, com 12 pontos. No domingo, mais cinco jogos completam a rodada. Passam à segunda fase apenas os dois primeiros colocados de cada grupo. O campeão da competição vai disputar a Copa do Brasil em 2002. Confira as partidas da 9ª rodada: sábado - Rio Preto x Bandeirante; Inter de Limeira x Nacional; Comercial x Noroeste; domingo - Francana x Mirassol; Juventus x Portuguesa Santista; Olímpia x Marília; São Bento x Sãocarlense e União Barbarense x XV de Jaú. Classificação: Grupo Oeste: 1) Marília - 16 pontos; 2) Bandeirante - 13, 3) Francana - 12; 4) Mirassol - 10; 5) Comercial, Rio Preto e Noroeste - 9; 8) Olímpia - 6. Grupo Leste: 1) XV de Jaú - 20 pontos; 2) União Barbarense - 15; 3) Juventus - 14; 4) Internacional de Limeira - 12; 5) Nacional - 10; 6) Portuguesa Santista - 8; 7) Sãocarlense - 7; 8) São Bento - 6.