Copa do Interior tem jogo isolado Apenas uma partida está marcada para esta sexta-feira, pela Copa Interior. Pelo Grupo 1, o Bandeirante recebe o Jaboticabal, às 20h30, no Estádio Pedro Marin Berbel. O time de Birigüi ocupa a quinta posição com 17 pontos e ainda sonha com a classificação. A equipe precisa vencer para encostar no Barretos, vice-líder com 19. Na última rodada, o Bandeirante empatou por 1 a 1 com o Mirassol, fora de casa. O Jaboticabal está praticamente classificado para a segunda fase. A equipe soma 23 pontos e com mais uma vitória garante uma vaga no mata-mata. No último jogo, venceu o Rio Preto por 2 a 1, em casa. Faltam apenas três rodadas para o final da primeira fase e as duas melhores equipes de cada grupo passam para a segunda fase da competição, o chamado mata-mata. Confira os jogos: sexta-feira - Bandeirante x Jaboticabal; domingo - Grupo 1: Francana x Inter Bebedouro; Mirassol x Barretos; Rio Preto x Noroeste; Grupo 2 - Independente x Taubaté; São Bento x União Mogi; Sertãozinho x Flamengo e Nacional x XV de Jaú. Classificação: Grupo 1 - 1) Jaboticabal 23 pontos; 2) Barretos 19; 3)Inter de Bebedouro 18; 4)Mirassol 18; 5)Bandeirante 17; 6)Francana 13; 7) Noroeste 11 e 8) Rio Preto 6. Grupo 2 - 1)Nacional 29 pontos; 2) São Bento 22; 3)Flamengo 21; 4)Sertãozinho 18; 5) Taubaté 15; 6) XV de Jaú 11; 7)Independente 9 e 8) União Mogi 1.