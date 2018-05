Copa do Mundo faz Palmeiras marcar dois jogos do Brasileirão no interior

SÃO PAULO - O Palmeiras anunciou nesta segunda-feira que mandará dois jogos do Campeonato Brasileiro no interior de São Paulo, por causa da indisponibilidade do Estádio do Pacaembu em razão da Copa do Mundo. Os jogos contra Figueirense e Botafogo serão disputados, respectivamente, em Araraquara e Presidente Prudente.

A partida contra o Figueirense será pela sexta rodada do Brasileirão no dia 22 de maio, às 19h30, no estádio da Fonte Luminosa, em Araraquara. Já o confronto com o Botafogo vai acontecer no dia 28 de maio, às 19h30, no Prudentão, em Presidente Prudente.

O retrospecto do Palmeiras nas duas cidades é favorável. Em Araraquara, são 54 jogos, sendo 26 vitórias, 17 empates e 11 derrotas. São 102 gols prós e 65 sofridos. Em Presidente Prudente, o time alviverde disputou 30 partidas, sendo 16 vitórias, nove empates e apenas cinco derrotas. Foram 59 gols feitos e 43 sofridos. A estreia do Palmeiras no Campeonato Brasileiro acontecerá no próximo domingo, quando o time vai encarar o Criciúma, às 18h30, fora de casa.