Copa do Mundo tem 2,3 milhões de ingressos pedidos em nova fase de venda

A Fifa anunciou nesta quarta-feira que 2,3 milhões de ingressos foram solicitados por torcedores na nova fase de venda de bilhetes para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia. Esta segunda fase de comercialização teve início no dia 5 deste mês e será encerrada somente no dia 31 de janeiro.

Segundo a Fifa, os russos foram os que mais pediram ingressos. Os fãs locais foram seguidos pelos da Argentina, México, Peru, Brasil, Colômbia, Estados Unidos, Espanha, Alemanha, Egito e China. Os pedidos só podem ser feitos pela plataforma oficial da entidade: FIFA.com/Tickets.

Somente depois do dia 31 de janeiro os torcedores vão saber se tiveram sucesso em suas solicitações. Nesta nova fase de venda, aberta após o sorteio e a definição dos grupos e dos jogos da Copa, os fãs podem requisitar tíquetes para qualquer partida, com exceção da abertura e da final.

Também podem solicitar bilhetes para jogos em qualquer estádio, assim como para acompanhar seleções específicas. Após confirmação da venda, os ingressos serão entregues entre abril e maio, um mês antes da abertura do Mundial. Na primeira fase de comercialização, já foram vendidos 742.760 tíquetes.