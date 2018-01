Copa do Mundo virou uma espécie de "Mini-Eurocopa" Alemanha x Itália e França x Portugal. Agora, nas semifinais, a Copa do Mundo virou a Eurocopa 2006. Pela primeira vez desde 1982 a América do Sul não tem um representante nas semifinais de um Campeonato Mundial de Futebol. E continua o tabu, mantido desde 1958 , de times de outros continentes não conquistarem o título mundial quando é disputado na Europa. Esse privilégio só o Brasil teve, na Copa da Suécia, quando Pelé e Garrincha apareceram para o mundo. Desta vez, Argentina e Brasil não justificaram a condição de favoritos dada a ambos antes do início do torneio. Os argentinos, ao menos, saíram da Copa em um jogo parelho com a anfitriã Alemanha e acabaram perdendo nos pênaltis. Já os brasileiros foram totalmente dominados pelos franceses e o 1 a 0 foi até pouco. Alemães, italianos, franceses e portugueses, com amplos méritos, mostraram quem é que manda na Europa. E no mundo.