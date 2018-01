Copa do Nordeste: começa semifinais Começa neste sábado as semifinais da Copa do Nordeste, competição que vale vaga, ao campeão, na Copa dos Campeões, que será disputada em junho e vale vaga na Libertadores de 2002. Embalado pela classificação na Copa do Brasil, o Bahia recebe amanhã, às 16 horas, na Fonte Nova, o Fortaleza. Os baianos terminaram a primeira fase da competição com 35 pontos, em segundo, cinco pontos à frente do adversário, terceiro colocado. No Recife, no mesmo horário, a sensação da competição, o Nautico, joga no Aflitos, o clássico contra o Sport, de Levir Culpi. O Rubro-Negro vem empolgado pela convocação do meia Leomar para a seleção brasileira. A tarefa do Sport, porém, não será fácil. O Naútico terminou a primeira fase na liderança, com 37 pontos, oito a mais que o adversário e invicto.