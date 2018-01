Copa do Rei: Athletic Bilbao avança O Athletic Bilbao ganhou nesta quinta-feira do Valladolid, na casa do adversário, por 1 a 0, gol de Fran Yeste, e garantiu a vaga para as semifinais da Copa do Rey. Os outros times classificados são Osasuña, que venceu em casa o Sevilla por 3 a 1, e o Betis, que bateu em casa o Gramenet por 4 a 3. Numancia e Atlético de Madrid ficaram no 0 a 0, na quarta-feira, e decidem dia 16, em Madri, o último classificado para as semifinais.