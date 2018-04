Copa do Rei: Athletic derrota Real A equipe de Roberto Carlos, Zinedine Zidane e Luis Figo, o poderoso Real Madrid, perdeu nesta quarta-feira para o Athletic Bilbao, por 2 a 1, na partida de ida pelas semifinais da Copa do Rei da Espanha. Agora tem de vencer em casa o time basco por dois gols de diferença para ir à final da competição, programada para dia 6 de março, no seu estádio, Santiago Bernabeu, onde uma grande festa está programada para comemorar o centenário da sua fundação. Na outra semifinal, nesta quinta-feira, o Figueras, da terceira divisão, sensação do campeonato por ter eliminado Barcelona e Osasuna, recebe em seu estádio o Deportivo La Coruna. Os jogos de volta serão dias 30 e 31 de janeiro.