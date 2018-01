Copa do Rei da Espanha terá final amanhã O Mallorca entra como favorito no duelo que faz neste sábado com o Huelva, pela final da Copa do Rei, no encerramento da temporada na Espanha. O Mallorca chegou à decisão depois de ter eliminado rivais de peso, como La Coruña e Real Madrid. Em 91 perdeu a decisão para o Atlético Madrid e em 98 para o Barcelona. O Huelva, rebaixado para a Série B, briga por seu principal título em 113 anos de existência.