Copa do Rei define 3 classificados Betis, Getafe e Numancia garantiram nesta quarta-feira a vaga nas quartas-de-final da Copa do Rei da Espanha. Jogando em casa, o Betis ficou no 0 a 0 com o Mirandés, da terceira divisão. A equipe de Sevilha segue, pois derrotara o adversário, fora de casa, por 3 a 1, no jogo de ida. Com muito sofrimento, o Osasuna obteve a classificação em Getafe, mesmo ao ser derrotado pelo time da casa por 3 a 2, pois vencera o primeiro jogo, em seu campo, por 2 a 0. Já o Numancia precisou dos pênaltis para desclassificar o Elche, após vencer no tempo normal por 1 a 0, mesmo placar conseguido pelo Elche no primeiro duelo. Nos pênaltis, o Numancia venceu por 5 a 3.