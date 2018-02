Copa do Rei define finalistas A Copa do Rei da Espanha conhecerá nesta quarta-feira os finalistas da temporada de 2002-03. O Mallorca joga em seu campo com o Deportivo La Coruña, atual campeão do torneio, e procura sustentar vantagem obtida com o empate por 3 a 3 no duelo de ida. Igualdade até por 2 a 2 garante o Mallorca na final. O Recreativo Huelva vai a Pamplona enfrentar o Osasuna, ao qual bateu por 2 a 0 no primeiro confronto.