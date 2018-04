Copa do Rei: La Coruña bate Figueres O Deportivo La Coruña derrotou, nesta quinta-feira, o Figueres, por 1 a 0, da terceira divisão, por 1 a 0, na partida de ida das semifinais da Copa do Rei. O único gol foi marcado pelo artilheiro Diego Tristán, aos seis minutos do primeiro tempo. O jogo de volta será dia 31, em La Coruña. Na outra semifinal, disputada na quarta-feira, o Athletic Bilbao derrotou, de virada, o Real Madrid, por 2 a 1. O time de Zidane e Figo terá de vencer o jogo do dia 30, no Estádio Santiago Bernabéu.