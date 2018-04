Copa do Rei: La Coruña está na final O Deportivo La Coruña está na final da Copa do Rei, ao empatar, nesta quarta-feira, por 1 a 1, com o Figueres, equipe da terceira divisão espanhola. No primeiro jogo, em Figueres, o Deportivo vencera por 1 a 0. O Deportivo atuou com um time de reservas e administrou a vantagem obtida na primeira partida. O Figueres, primeiro time da terceira divisão a chegar às semifinais da Copa do Rei em cem edições, teve o domínio da bola, mas errou demais nas finalizações. O Deportivo abriu o placar aos 6 minutos com Colmenero, após jogada de Tristán. Piti, de pênalti, empatou o jogo no final. O adversário do Deportivo na final será definido nesta quinta-feira, quando Real Madrid e Athletic Bilbao se enfrentam no estádio Santiago Bernabeu. O time de Bilbao joga pelo empate, pois venceu o primeiro jogo, em seu campo, por 2 a 1. A final será dia 6 de março no estádio do Real.