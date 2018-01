Copa do Rei: Real, Alavés e Sevilla avançam O Real Madrid venceu o Valencia por 2 a 1, nesta quarta-feira, fora de casa, e está classificado para as semifinais da Copa do Rei. No jogo disputado em Madri, o Dream Team venceu por 3 a 0. E foi a equipe madrilena que saiu na frente, com Raúl, aos 14 minutos de jogo. Xisco empatou aos 28 do segundo tempo, mas Zinedine Zidane deu número finais ao jogo. Alavés e Sevilla mantiveram vantagem e também estão nas semifinais da Copa do Rei. A dupla de azarões despachou nesta quarta-feira Celta e Atlético de Madrid, respectivamente. O Barcelona enfrenta nesta quinta-feira o Zaragoza, fora de casa, e tenta descontar desvantagem de 1 a 0. O Alavés, que está na Segunda Divisão, havia surpreendido na semana passada, com a vitória de 4 a 2, em seu campo. O resultado foi uma ducha de água fria no Celta. Mesmo assim, no duelo desta quarta-feira, 14 mil torcedores foram ao Estádio Balaídos, em Vigo, na esperança de assistir a uma virada histórica. O Celta venceu, mas apenas por 1 a 0 - Gustavo Lopez aos 29 minutos do segundo tempo. Se tivesse feito mais um, estaria garantido, pelo critério de gols marcados como visitante. A tarefa do Atlético de Madrid era mais complicada, porque havia perdido por 4 a 0 para o Sevilla, no campo adversário. Apesar da diferença, ensaiou reviravolta com o gol de Fernando Torres aos 13 minutos do primeiro tempo. O Sevilla, no entanto, soube segurar a pressão e ainda teve tempo para a virada. O ex-são-paulino Júlio Baptista empatou aos 35 minutos da fase final e o uruguaio Dario Silva fechou o placar aos 36. O Atlético ainda teve o apoio de 13 mil torcedores que foram ao Estádio Vicente Calderón. Nesta quarta-feira, é a vez de o Barcelona ser testado. No jogo de ida, no Camp Nou, decepcionou e perdeu para o Zaragoza por 1 a 0. Agora, precisa no mínimo devolver o resultado para decidir nos pênaltis. Ronaldinho Gaúcho tem presença confirmada e o técnico Rijkaard continua irritado com boatos de que haverá listão na equipe catalã.